Встреча Нетаниягу и Маска вызвала колоссальный резонанс: подробности беседы

Стороны обсудили ряд важных вопросов.

Встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и генерального директора компании Tesla, транслировавшаяся в прямом эфире, вызвала колоссальный резонанс.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Стороны обсудили многие вопросы, в частности риски и преимущества искусственного интеллекта (ИИ), судебную реформу и политику соцсети X в отношении антисемитизма.

Нетаниягу восхитился тем, что он назвал позицией Маска против антисемитизма. Он также выразил надежду, что владелец соцсети сможет найти способ бороться с антисемитизмом в рамках Первой поправки.

«Я знаю, что вы привержены этому. Я думаю, что важно осуждать это явление. Проблема осуждения отделена от вопроса доступа», – заявил он.

Маск уточнил, что он противник антисемитизма, а принцип свободы слова означает, что порой кто-то может сказать нечто, что не понравится его собеседнику. Тем не менее из этого не следует, что собеседнику нужно "навязывать негатив".

"Наша главная цель — максимизировать время, проведенное пользователем без сожаления. Мы не можем пресечь (антисемитизм – ред.) заранее. Но мы вовсе не собираемся пропагандировать разжигание ненависти», – добавил он.

Кроме этого, Маск признался, что он стал объектом критики из-за предстоящей встречи с Нетаниягу, что обусловлено судебной реформой. Глава правительства нашей страны ответил, что многие протестующие не знают, против чего они выступают. Он добавил, что сейчас "предпринимаются согласованные усилия, чтобы убедиться, что они этого не знают".

Нетаниягу вспомнил об истории суда над философом Сократом и идею Платона о системе царя-философа, в которой правят «просвещенные люди», а не демократию, сравнивая идею царя-философа с судебной системой в нашей стране.

Премьер-министр считает, судебная система в Израиле имеет власть над всеми другими ветвями власти, а также у нее отсутствуют сдержки и противовесы. Тем не менее он находится в поисках компромисса и возможности восстановления баланса трех ветвей власти.

Также они обсудили риски и преимущества искусственного интеллекта (ИИ).

«Сегодня мы находимся на переломном этапе для всего человечества, когда нам приходится выбирать между благословением и проклятием. Благословения ИИ удивительны, мы уже видим их в Израиле… В то же время есть и вероятность проклятия. Оно может быть разнообразным, это может быть разрушение демократии, манипулирование сознанием, преступные синдикаты, ИИ… войны, даже из научной фантастики. Что машины будут управлять людьми, а не наоборот. Мы хотим добиться благословения не только для себя, но и для всего человечества. Что мы делаем на международном, глобальном уровне, чтобы сдержать угрозу?», – заявил Нетаниягу.

По мнению главы Ликуда, есть «три слоя» проблем, которые связаны с этой технологией: державы и сверхдержавы, сотрудничающие друг с другом, режимы за пределами этих правительств и «плохие актеры», в частности безудержные корпорации и государства-изгои.

«Я смотрю на ядерное оружие. Как мы контролировали ядерное оружие? Договоры этого не сделали. Сдерживание помогло, взаимно гарантированное уничтожение. Если у нас не будет кодекса поведения между державами, у нас будет взаимно гарантированный хаос», – подытожил он.

Маск добавил, что для ИИ требуются гигантские серверные центры, которые очень сложно получить или скрыть.

Ранее "Курсор" сообщал, что лидеры протеста подали жалобу в полицию на Нетаниягу.

Помимо этого Маск сделал новое скандальное заявление о войне в Украине.