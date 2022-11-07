Байден позвонил Нетаниягу, чтобы поздравить его с победой на выборах

Президент США Джо Байден спустя 6 дней после выборов позвонил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, чтобы поздравить его с победой на выборах.

Об этом сообщает INN.

Разговор между сторонами был согласован в течение дня после того, как израильской стороне было обещано, что Байден свяжется с Нетаниягу в минувшие выходные.

Американские официальные лица рассказали журналистам, что задержка разговора произошла не из-за попытки администрации донести сообщение до Нетаниягу, а из-за того, что Байден очень занят промежуточными выборами в Конгресс и Сенат, которые состоятся завтра.

Ранее журналисты писали, что Байден «явно пренебрежительно отозвался о новом лидере еврейского государства». В материале сказано, что вместо следования протоколу, согласно которому президент США позвонил бы новому премьер-министру Израиля, госсекретарь Энтони Блинкен позвонил уходящему премьер-министру Яиру Лапиду.

В рамках разговора первый поблагодарил Израиль за свободные и честные выборы, а также за партнерство. Также Блинкен был глубоко обеспокоен ситуацией в Иудее и Самарии. По словам журналистов, Байден относился к Израилю как к вассалу, который выполняет приказы. Больше об этом узнайте здесь.

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