Байден отнесся к новому лидеру Израиля с пренебрежением — мнение

По словам журналистов, своей реакцией на результаты выборов в Кнессет президент США «нанес пощечину каждому израильтянину».

На днях в Бразилии и Израиле прошли выборы. В Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, левый политик и бывший президент Бразилии, победил действующего президента с перевесом в два миллиона голосов. На следующий день президент США Джо Байден позвонил избранному президенту и «высоко оценил силу бразильских демократических институтов после свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов».

О реакции американского лидера на результаты выборов в Израиле говорится в материале Jewish Press.

В частности, отмечается, что в Израиле, как и в Бразилии, бывший лидер победил действующего, но «реакция Байдена была заметно иной».

«На следующий день после голосования посольство США в Израиле не сообщило, что Байден звонил Нетаниягу. В нем не говорилось, что две страны будут работать вместе «для решения общих проблем». Вместо этого был опубликовано заявление Неда Прайса, официального представителя Государственного департамента», — говорится в материале.

«Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня разговаривал с премьер-министром Яиром Лапидом, чтобы поблагодарить Израиль за его свободные и честные выборы и поблагодарить премьер-министра за его партнерство. Госсекретарь подтвердил прочность двусторонних отношений между США и Израилем. Он также подчеркнул свою глубокую обеспокоенность ситуацией в Иудее и Самарии, в том числе усилением напряженности, насилием и гибелью как израильтян, так и палестинцев, и подчеркнул необходимость срочной деэскалации ситуации всеми сторонами», — говорилось в релизе.

По словам автора материала, вместо того, чтобы следовать протоколу, когда президент Соединенных Штатов позвонил бы новому премьер-министру Израиля, госсекретарь позвонила уходящему премьер-министру.

«Вместо того чтобы обсуждать способы совместной работы, США выразили «глубокую обеспокоенность» и призвали Израиль принять меры для «деэскалации ситуации». Это крайне неуместная и глубоко оскорбительная пощечина каждому израильтянину», — пишет издание.

Также отмечается, что Байден «явно пренебрежительно отозвался о новом лидере еврейского государства».

«Он относился к стране как к вассалу, выполняющему приказы, а не как к партнеру, с которым можно работать в «тесном сотрудничестве по глобальным вызовам. Между тем, лидеры со всего мира без проблем поздравляли Нетаниягу и обсуждали сотрудничество с еврейским государством», — резюмирует СМИ.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе были объявлены окончательные результаты выборов: блок Нетаниягу получил 64 мандата.

После победы Нетаниягу на выборах мировые лидеры поздравили его в социальных сетях, подтвердив свое сотрудничество с его правительством.

Также Курсор инфомировал о том, что Госсекретарь США прокомментировал результаты выборов. Энтони Блинкен поблагодарил Лапида за партнерство и сделал акцент на «крепких отношениях» между США и Израилем.