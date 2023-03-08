Байден пообщался с султаном Омана и сделал заявление по поводу Израиля

Президент США Джо Байден поблагодарил султана Омана Хайтама бин Тарика Аль Саида за открытие воздушного пространства своей страны для израильских гражданских рейсов.
Об этом информирует Jewish News Syndicate.
Отмечается, что в телефонном разговоре Байден «приветствовал недавнее решение Омана открыть свое воздушное пространство для всех гражданских самолетов, в том числе летающих в Израиль и из Израиля».
«Два лидера подтвердили давние исторические связи между странами и народами и обсудили совместные усилия по созданию более процветающего, мирного и интегрированного ближневосточного региона», — говорится в сообщении.
Издание напоминает, что Оман объявил об открытии воздушного пространства для израильских гражданских рейсов в феврале после нескольких месяцев двусторонних переговоров, а также после того, как в июле прошлого года Саудовская Аравия объявила во время визита Байдена в Израиль об открытии своего воздушного пространства для всех перевозчиков.
«Действия Саудовской Аравии до сих пор оказывались в значительной степени символическими, поскольку для сокращения времени полета между Израилем и такими странами, как Индия и Китай, требовалось аналогичное разрешение от Омана», — пишет СМИ.
Как сообщал Курсор, Оман откроет воздушное пространство для израильских самолетов. Решение властей страны значительно сократит время полета рейсами израильских авиакомпаний в Индию, Китай, Японию и другие страны восточной Азии. Министр иностранных дел Эли Коэн уже назвал это «историческим решением, важным для израильской экономики».
Также появился комментарий премьер-министра Биньямина Нетаниягу по этому поводу.
«Дальний Восток не так уж далеко, и небо открыто. Это день хороших новостей для израильской авиации. Израиль фактически становится центральным транзитным пунктом между Азией и Европой», – сказал он.
Ранее Курсор сообщал, что Оман вводит уголовную ответственность за связи с Израилем.