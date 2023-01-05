Оман вводит уголовную ответственность за связи с Израилем

Всего несколько лет назад ожидалось, что Оман будет следующим после Марокко, Судана, Бахрейна и ОАЭ, кто подпишет Авраамовы соглашения о нормализации с Израилем.

Недавно парламент Омана проголосовал за криминализацию любых отношений или взаимодействия с «сионистским образованием». Хотя точные детали не были обнародованы, новый закон, похоже, широко применяется.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Братья посмотрели на происходящее развитие, будь то техническое, культурное, экономическое или спортивное, и предложили дополнительные поправки, включающие разрыв любых экономических, спортивных или культурных отношений и запрещение заниматься любым способом и средствами, будь то была настоящая встреча, электронная встреча или что-то еще», — сказал о законопроекте Якуб Аль-Харити, вице-президент оманского парламента, по сообщению оманского информационного агентства WAF.

Султанат долгое время был ближе к Израилю, чем другие государства региона. Оман никогда не участвовал ни в каких войнах с еврейским государством и установил неофициальные торговые отношения с Израилем в начале 2000-х годов. Оманский султан Кабус бин Саид приветствовал в своей стране трех премьер-министров Израиля: Ицхака Рабина в 1994 году, Шимона Переса в 1996 году и Биньямина Нетаниягу в 2018 году. Визит Рабина был первым визитом премьер-министра Израиля в страну Персидского залива.

Султан Кабус, правивший дольше всех в старейшем независимом государстве Ближнего Востока, умер в 2020 году, не оставив наследников. Власть перешла к его двоюродному брату Хайтаму бин Тарику. Хотя султан Хайтам во время своей инаугурации объявил, что пойдет по миротворческим стопам своего предшественника, он сблизился с Ираном, который финансирует террористические группировки по всему региону.

Однако события, на которые ссылается Аль-Харити в своем заявлении, могут включать приход в Израиль нового правого, крайне правого и религиозного правительства, которое уже вызвало гнев далеко за пределами Ближнего Востока.

«Что также потенциально подпитывает это, так это недавний призыв ряда арабских стран, включая ОАЭ, обратиться в ООН и осудить Израиль за действия Итамара Бен-Гвира. Протест против Израиля остается одним из немногих объединяющих факторов в арабском мире», — говорит Нир Бомс, директор Программа регионального сотрудничества в Центре имени Моше Даяна Тель-Авивского университета.

Он добавил, что другой причиной может быть страх перед Ираном, который проводит военные учения у берегов Омана и оправляется от месяцев внутренних протестов.

«Последнее, чего Маскат хочет, — это чтобы Персидский залив стал полем битвы с нападениями на западные суда, что привело бы к закрытию Ормузского пролива. Оман, как и Катар, пытается успокоить Иран. Их послание таково: «Мы не спешим налаживать отношения с Израилем, так что не срывайтесь на нас», — сказал Том Гросс, британский журналист и эксперт по Ближнему Востоку».

Несмотря на законопроект, Гросс считает, что отношения Омана с Израилем будут продолжаться, как всегда, тайно.

Ранее Курсор писал, что Оман обсудит отмену бойкота Израиля. Бойкот предполагает запрет на контакты с органами и отдельными лицами, находящимися в Израиле.

Курсор сообщал, что руководитель отдела Ближнего Востока и мирного процесса в МИД Израиля Элиав Бенджамин сказал, что следующей страной, которая готова нормализовать отношения с Израилем, будет Оман. Он сказал, что в отношениях между странами происходит спад с 1991 года после последней безуспешной попытки нормализации отношений ходе переговоров в Мадриде.