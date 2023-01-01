Банк Hapoalim защитит ипотечные счета клиентов после повышения ставки Банком Израиля

На фоне информации о повышении Банком Израиля основной процентной ставки Bank Hapoalim заявил, что не будет повышать ставку по ипотечным кредитам.

Банк Hapoalim объявил 1 января, что защитит интересы клиентов и компенсирует ожидаемое повышение процентной ставки, которое Банк Израиля должен озвучить завтра.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Банк Hapoalim намерен помочь клиентам с платежами по ипотеке, которые должны вырасти после повышения процентной ставки. Банк проследит, чтобы сумма их ежемесячных платежей не повлияла на основные погашения, и основная процентная ставка осталась для них в размере 4,75% на данном этапе.

Банк заявил, что этот шаг будет осуществлен в случае повышения процентной ставки Банком Израиля, причем независимо от уровня повышения. Переходные меры будут действовать в течение года для более чем десяти тысяч клиентов, имеющих действующую ипотеку в банке, включающую основной маршрут (и относящуюся только к нему), которые отвечают всем следующим критериям:

у клиентов есть один актив, заложенный банку для ипотеки,

ставка финансирования составляет более 60%,

ежемесячный платеж составляет менее 5000 шекелей (по состоянию на 01.04.22, до недавнего повышения процентной ставки),

общий ежемесячный платеж дорожает (с 01.04.22) на сумму более 400 шекелей в месяц,

кредит выплачивается без задержек.

Для этих клиентов изменение будет применено автоматически, и они получат уведомление от банка по этому поводу.

В сообщении банка говорится, что льгота связана с ожидаемым завтра повышением процентной ставки только на период до 31.12.23. «В случае дополнительного увеличения процентной ставки в течение вышеупомянутого периода, сверх этого увеличения процентной ставки, они будут применяться к ежемесячному погашению», — сказано в сообщении банка.

Председатель финансового комитета депутата Кнессета Моше Гафни: «Я приветствую заявление Bank Hapoalim о том, что он не будет повышать ожидаемую процентную ставку, и призываю все банки сделать то же самое и не повышать процентную ставку, которая обременяет заемщиков».

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