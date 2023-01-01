Атака на кошелек израильтян: что подорожает в этом году

Министерство финансов заявило, что в настоящее время невозможно остановить повышение цен, и оно вступает в силу сегодня, 1 января.

2023 год принес израильтянам повышение цен по многим ключевым статьям расхода: электроэнергия, вода, топливо, продукты.

Об этом сообщает Kikar.

Власти предупредили о росте стоимости электроэнергии на 8,2%;, воды — на 3,5%, 95-го бензина — на 9 агорот. Кроме того, повышение налога на имущество составит 1,4%.

Также о подорожании товаров примерно на 10% предупредили Асем, Зогловац, Штраус и Тнува. Единственная успокаивающая новость — в ближайшие дни министр финансов Бецалель Смотрич отменит налог на одноразовую посуду и сладкие напитки.

Министерство финансов, а также канцелярия премьер-министра попытаются принять меры, чтобы снизить некоторые повышения цен или, по крайней мере, заморозить их, но министерство финансов подчеркивает, что в настоящее время невозможно остановить повышение цен, которое вступает в силу сегодня, 1 января.

Управление электроэнергетики отклонило апелляции, поданные против повышения цен, пояснив его ростом цен на уголь в мире. По оценкам, средняя израильская семья будет платить дополнительно 40 шекелей в месяц за электроэнергию.

Также с января начнут штрафовать за проезд на жёлтый свет. Полиция усилит контроль за пересечением перекрестков с мигающими желтым светом светофора.

Ранее Курсор сообщал, что израильтян предупредили о новых налогах на покупку электромобилей.

Курсор также писал, что Израиль ожидает многомиллиардный профицит бюджета. Профицит ожидают несмотря на то, что ноябрь был третьим месяцем подряд в Израиле с бюджетным дефицитом.

Напомним, Банк Израиля вновь повысил процентную ставку.