В государстве появится еще один банк: озвучены важные детали

«Создание нового банка в Израиле свидетельствует о доверии к израильской экономике и банковской системе, а также к надзору за ней», — сказал Амир Ярон.

Банк Израиля одобрил создание еще одного нового банка. Он получил название «Банк Эш/Аш».

Банк Израиля выдал ему лицензию после того, как надзор за банками завершил процесс проверки.

Период создания банка продлится около полутора лет. Все операции в нем будут осуществляться в интернете.

Это уже второй созданный в Израиле банк за последний год. Ранее «ONE ZERO — первый дигитальный» получил разрешение на открытие.

До этого новые лицензии банкам выдавались последний раз 43 года назад.

בנק ישראל אישר הקמה של בנק חדש נוסף: "בנק אש ישראל"https://t.co/1DJxXEvjkt — MivzakLive.Team (@MivzakliveT) December 25, 2022

Получение разрешений на контроль и условной банковской лицензии позволит предпринимателям двигаться вперед и завершить механическую, операционную и нормативную подготовку, необходимую для начала деятельности банка, включая завершение этапов разработки и тестирования новой технологии, завершение подбор управленческой команды и дополнительных трудовых ресурсов, необходимых для создания банка, выстраивания политик, процедур и процессов по основным направлениям его деятельности. Период создания банка продлится около полутора лет.

Управляющий Банка Израиля, профессор Амир Ярон сказал: «Реформы и шаги, которые Банк Израиля проводил в последние годы для продвижения конкуренции и инноваций в финансовой системе, сегодня позволяют создать еще один новый банк, эти процессы требуют времени, но они будут приносить плоды. Мы видим большое значение во входе банков и дополнительных новых игроков в банковскую систему в Израиле , так что они способствуют повышению конкуренции и инноваций в финансовой системе. Очевидно, что группа предпринимателей разнообразна и приносит с собой сильные стороны в различных областях, в том числе предпринимателей с международным технологическим и деловым опытом. Я хотел бы пожелать предпринимателям большой успех в создании нового банка. Создание нового банка в Израиле свидетельствует о доверии к израильской экономике и банковской системе, а также к надзору за ней».

Предоставление условной лицензии и разрешений было осуществлено после всестороннего проверки банка в течение двух последних лет. Процесс включал в себя проверку пригодности и надлежащего качества, которая касается честности, добросовестности и финансовой устойчивости предпринимателей, а также сопровождение предпринимателей в необходимой нормативно-правовой подготовке.

Согласно бизнес-плану, представленному предпринимателями в банковский надзор, они намерены создать безфилиальный банк на основе собственной инновационной технологии и сосредоточиться на предоставлении банковских услуг населению и микро- и малому бизнесу, в том числе, среди прочего, предоставление кредитов, управление депозитами и предоставление авансовых платежных услуг.

Новый банк будет контролироваться надзором за банками в Банке Израиля, чтобы обеспечить его стабильность и защитить деньги вкладчиков в нем, аналогично надзору за другими банками в Израиле. Новый банк, как и любой другой банк Израиля, будет иметь доступ ко всем инструментам ликвидности Банка Израиля (денежные кредиты и денежные депозиты). Кроме того, новый банк сможет управлять счетом в Банке Израиля и подключаться к различным платежным системам, что позволит предоставлять все розничные услуги, которые банки предоставляют своим клиентам.

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