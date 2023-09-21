Банки Израиля прекратили принимать переводы пенсий для россиян, проживающих в стране – СМИ

Также названо количество российских пенсионеров, проживающих в нашей стране.

На фоне массового введения санкций против *россии, связанных с полномасштабной войной в Украине, израильские банки прекратили прием переводом пенсий для проживающих в стране россиян, которые им отправляет Социальный фонд страны-агрессора.

Об этом сообщает российское издание РБК.

Вопреки действующему соглашению между москвой и Иерусалимом о сотрудничестве в области социального обеспечения от 2017 года, на практике израильские банки соблюдают ограничения. На это влияют действующие санкции против банковской системы рф.

Проблемы с переводом пенсионных выплат в зарубежные страны появились в россии сразу после того, как ВС рф совершили полномасштабное вторжение в Украину. В зарубежных банках-корреспондентах начали блокировку пенсий из россии с марта прошлого года.

По информации социального фонда рф, в годовщину войны выплаты за рубежом получали более 281 тыс российских пенсионеров в 132 странах мира. Сейчас в Израиле живут приблизительно 52,5 тысячи российских пенсионеров.

В данный момент среди 52,5 тысячи российских пенсионеров в Израиле 16,6 тыс. человек являются получателями пенсий на территории рф. Согласно российско-израильскому соглашению, пенсионные выплаты российским пенсионерам переводятся в Израиль в долларах США.

Также "Курсор" сообщал, что Битуах Леуми выплатит сегодня досрочно ряд пособий.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!