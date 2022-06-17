Бар-мицва у Стены Плача: сбылась мечта больного ребенка

У Стены Плача провели бар-мицву для детей, которые нуждались в поддержке общества. Тяжелобольной ребенок и потерявший отца мальчик отметили важное событие в своей жизни у величайшей святыни.

Больной еврейский мальчик из США мечтал о бар-мицве у Стены Плача в Иерусалиме. Его мечта осуществилась благодаря поддержке десятков добровольцев, организовавших приезд ребенка в Иерусалим.

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

Йони Тейтельбойм — ребенок с синдромом Дауна. Он недавно закончил лечение от рака и всю жизнь мечтал помолиться у Стены Плача.

Неорай Голь, сын убитого в теракте в Эладе Боаза Голя, тоже празднует сегодня бар-мицву у Стены плача.

Группа религиозных солдат, которые были на экскурсии в Старом городе, решила поддержать парня, месяц назад потерявшего отца. К ним присоединилось еще несколько десятков случайных прохожих.

Ранее «Курсор» писал, что собака-охранник предотвратила стрельбу в Гуш-Эционе. Мигдаль-Оз в Гуш-Эционе стал постоянной мишенью для подобных террористических актов, включая перестрелки и бросание зажигательных бомб в сторону деревенских ворот.

Редакция сообщала, что после нападения на врача в поликлинике больничной кассы «Клалит» в Беэр-Яакове профсоюз медиков объявил о проведении двухдневной забастовки. В четверг, 16 июня, и пятницу, 17 июня, поликлиники и больницы будут работать по субботнему расписанию.

Напомним, отец ученика приехал в школу в Пардес-Ханна и напал на преподавательский состав и школьников. Согласно полицейскому расследованию, ученик школы, участвовал в драке с другими учениками, а затем позвонил отцу, и тот пришел в школу и начал нападать на школьников, которые спорили с его сыном.