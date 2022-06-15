Профсоюз медиков Израиля объявил двухдневную забастовку

Больницы и поликлиники проведут двухдневную забастовку в знак протеста против насилия в отношении медиков, которое произошли в последние месяцы.

После нападения на врача в поликлинике больничной кассы «Клалит» в Беэр-Яакове профсоюз медиков объявил о проведении двухдневной забастовки. В четверг, 16 июня, и пятницу, 17 июня, поликлиники и больницы будут работать по субботнему расписанию.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Профсоюз медсестер еще не объявил, присоединятся ли они к забастовке.

«За последний год мы недвусмысленно дали понять, что любой случай насилия встретит нулевую терпимость с нашей стороны», — сказал председатель Израильской медицинской ассоциации профессор Цион Хагай.

«Последняя забастовка привела к важному решению правительства разместить полицию в отделениях неотложной помощи и выделить необходимую рабочую силу, но мы должны смотреть на вещи исключительно с точки зрения того, как мы реализуем их на местах. Пока мы не видим реальных действий в ближайшей перспективе, мы будем бастовать до тех пор, пока кто-то здесь не проснется и не поймет, что насилие в системе здравоохранения — это настоящая эпидемия», — сказал он.

В последние месяцы по всей стране усилилась волна нападений на медицинские бригады и учреждения.

Предстоящая забастовка — вторая, инициированная профсоюзом за последний месяц.

Трудовая акция Мэй была созвана после того, как члены семьи пациента, умершего в иерусалимской больнице, напали на медицинский персонал и нанесли значительный ущерб отделению интенсивной терапии после того, как им сообщили о его смерти.

После предполагаемого нападения в Беэр-Яакове министерство здравоохранения опубликовало твит с изображением раненого врача, пообещав положить конец этому ужасному явлению.

נכון. התמונה של הרופאה שהותקפה מוקדם יותר בבאר יעקב לא קלה, אבל אנחנו מוכרחים לשתף אותה — כי כך בדיוק נראות תוצאותיו של שיח אלים ומשתלח כלפי רופאים, שבמיוחד בשנתיים וחצי האחרונות דמם הותר במרפאות, בבתי החולים וברשתות החברתיות >>> pic.twitter.com/rVo7QjcNXl — משרד הבריאות (@IsraelMOH) June 14, 2022

«Мы будем бороться за всех наших врачей. Мы сделаем все возможное, чтобы это прекратилось, потому что так больше продолжаться не может», — говорится в сообщении.

Твит также содержал заявление генерального директора министерства здравоохранения профессора Нахмана Эша, который призвал систему правосудия страны вмешаться.

«Эта реальность не может продолжаться, насилие в отношении медицинского персонала стало бичом, с которым государство не должно смириться. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить медицинский персонал, мы не можем допустить, чтобы они продолжали подвергаться унижениям и физическому насилию. Я призываю прокуратуру и судебные органы исчерпать закон во всей его строгости», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что в Израиле продолжается забастовка учителей: названы города. Израильские учителя продолжают свои забастовки, которые проходят на фоне того, что правительство не стремиться инвестировать средства в сферу образования.

Курсор также сообщал, что в воскресенье учителя продолжили забастовку. Учителя и воспитатели требуют повышения заработной платы. Минфин говорит, что это возможно только при условии проведения других реформ. Например, увеличение зарплат учителям за качество работы, а не только за выслугу лет и большая свобода для директоров школ в финансовых вопросах.

Наша редакция писала о том, что в Израиле прошла забастовка водителей автобусов Супербас и Электа Афиким. Водители протестовали против условий их труда и требуют повысить с 44 шекелей в час.