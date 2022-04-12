Беженцы из Украины присоединились к празднованию бар-мицвы у Шхемских ворот

Мальчики из Украины, которые были эвакуированы из города Житомир, получили благословение во время бар-мицвы у Шхемских ворот.

Группа беженцев из украинского города Житомира приняла участие в эмоциональном праздновании Бар-мицвы в понедельник у Шхемских ворот. 13-летние мальчики, которые жили в детском доме в городе под Киевом, присоединились к ежегодной церемонии Бар-Мицва для мальчиков-сирот от организации соцобслуживания «Колель Хабад.

Дети были эвакуированы в Израиль из Украины и живут в деревне Нес Харим под Иерусалимом. Организаторы бар-мицвы сообщают, что мальчики мечтают дождаться окончания войны и вернуться в Украину, однако пока их будущее неопределенно.

Раввин Шолом Духман, директор Колель Хабад, рассказал: «Нашей целью в этом праздновании было дать каждому ребенку, пережившему собственную травму, понимание того, что этот особый момент в их жизни не забыт».

«Есть что-то невероятно приятное в том, что эти дети, чьи жизни были в полном смятении на фоне жестокой войны всего несколько недель назад, теперь благословлены на празднование своей бар-мицвы в этом самом святом и особенном месте», — добавил он.

Редакция писала, что Израиль объявил о льготах на жилье и здравоохранение для беженцев из Украины. Более 7 тысяч украинских беженцев теперь будут иметь право на получение временного жилья, продовольственная и материальной помощи, а также доступа к медицинскому страхованию.

Также «Курсор» передавал, что члены семьи Адельсон оплатили полеты для 500 еврейских украинских беженцев. Рейсы, которые были частью операции United Hatzalah «Оранжевые крылья», за последние две недели доставили беженцев из Молдовы и Румынии в Израиль.