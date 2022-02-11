Баскетболисту, обращенному в иудаизм раввином Байдена, отказали в израильском гражданстве

Джаред Армстронг ездил в Израиль по праву рождения в прошлом году. Он также провел несколько месяцев, обучаясь у американского консервативного раввина, чтобы официально принять иудаизм — шаг, который он хотел сделать, чтобы переехать в Израиль и играть за баскетбольную команду «Хапоэль Хайфа».

Это стремление потерпело серьезную неудачу после того, как израильские власти во второй раз отклонили его заявление на получение гражданства.

Сообщается, что министерство внутренних дел сообщило Армстронгу в письме, что, по их мнению, он обратился в иудаизм только для того, чтобы играть в команде. Также был упомянут тот факт, что его занятия по обращению проводились через Zoom.

«Это сводит меня с ума. Разве Израиль тоже не пережил COVID-19? Я имею в виду, что это решение демонстрирует такую ​​большую разобщенность», — отметил раввин Майкл Билс, Уилмингтон, раввин, который руководил обращением Армстронга.

Билс, у которого давние отношения с президентом США Джо Байденом, назвал решение правительства Израиля «расистским» и отметил, что Армстронгу не хотят выдавать гражданство, потому что он имеет черный цвет кожи.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что американские исследователи опубликовали отчет о проявлении антисемитизма в учебных заведениях США.

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