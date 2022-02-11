Американские исследователи опубликовали отчет о проявлении антисемитизма в учебных заведениях США

На этой неделе группа «Jewish on Campus» опубликовала новый отчет об антисемитизме в кампусах американских колледжей, в котором были раскрыты наиболее распространенные в прошлом году заведения и формы антисемитизма.

Учебным заведением с наибольшим количеством сообщений об антисемитизме оказался Университет Вермонта. Согласно отчету, в 2021 году там было зарегистрировано 58 инцидентов.

Кроме того, большинство антисемитских проявлений было сделано лично, а не в Интернете. Всего было обнаружено 544 случая из 228 университетов. Хотя в основном это касалось США и Канады, в отчет также были включены несколько международных инцидентов.

По данным Jewish on Campus, 72% инцидентов произошли лично, и только 28% — онлайн. При этом, 316 инцидентов, как сообщается, были совершены студентами, а 122 — профессорами.

Исследование также показало, что антисемитские сообщения были выше в районах, где проживал больший процент студентов-евреев, включая штаты на северо-востоке, а также Нью-Йорк и Калифорнию.

Исследование было первой такой выборкой, поэтому сравнение с предыдущими годами не проводилось. Тем не менее, многие предполагают, что антисемитские инциденты в кампусах американских колледжей растут, несмотря на усилия по просвещению и прекращению таких нападений.

Университет Вермонта отреагировал на доклад письменным заявлением, в котором четко выступает против всех форм антисемитизма.

«В Университете Вермонта мы стремимся поддерживать безопасную и инклюзивную среду для всех членов нашего сообщества, — говорится в заявлении. — Наша позиция в отношении предвзятого поведения ясна: мы этого не терпим. У нас есть несколько процессов для отчетности об инцидентах. И у нас есть последующие процедуры, которые поддерживают пострадавших членов нашего сообщества и привлекают к ответственности виновных».

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