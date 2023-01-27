Белый дом резко отреагировал на эскалацию в Израиле

По словам Джона Кирби, сторонам необходимо «предотвратить дальнейшие жертвы среди гражданского населения и работать над улучшением ситуации с безопасностью в Иудее и Самарии».

Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены недавним насилием в Иудее и Самарии и считают, что всем сторонам необходимо срочно деэскалировать ситуацию в регионе.

Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, информирует Reuters.

Отмечается, что Вашингтон осведомлен о том, что по меньшей мере 10 палестинцев, в том числе боевики, были убиты в ходе контртеррористической операции израильских сил обороны, и они глубоко сожалеют о гибели мирных жителей.

«Мы считаем, что сторонам необходимо срочно деэскалировать ситуацию, предотвратить дальнейшие жертвы среди гражданского населения и работать вместе над улучшением ситуации с безопасностью в Иудее и Самарии», — сказал Кирби.

По его словам, израильская операция нацелена на палестинский исламский джихад, и Вашингтон «признает проблемы безопасности, с которыми Израиль, а также Палестинская администрация сталкиваются каждый день». Политик также добавил, что Соединенные Штаты «осуждают террористические группы, где бы они ни планировали нападения на мирных жителей».

Как сообщал Курсор, как минимум пять человек скончались в результате теракта в Иерусалиме вечером в пятницу, 27 января. Еще три человека ранены. Террорист зашел в синагогу в Неве Якове и открыл огонь по молящимся.

Террорист ликвидирован силами безопасности, он — араб, гражданин Израиля. Сейчас ведется погоня за машиной, на которой он прибыл на место теракта.

Курсор также сообщал, что стало известно о гибели одного из лидеров «Исламского джихада» при перестрелке с солдатами ЦАХАЛа.

Кроме того, наша редакция писала, что ХАМАС выступил с угрозами из-за действий Бен-Гвира.