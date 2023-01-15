Стало известно о гибели одного из лидеров «Исламского джихада» при перестрелке с солдатами ЦАХАЛа

В ночь с 13 на 14 января террористы обстреляли солдат ЦАХАЛа в деревне Кфар-Джаба недалеко от Дженина. Они стреляли из движущегося автомобиля.

Об этом сообщает 7kanal.

Военнослужащие разведывательного батальонам «Харуф» открыли ответный огонь – и уничтожили террористов. Среди солдат жертв нет. В ходе обыска автомобиля, в котором находились террористы, была обнаружена и конфискована винтовка М-16.

После этого «Исламский джихад» опубликовал заявление о гибели Амджада Аднана Халили, главы подразделения по производству самодельных взрывных устройств, и Ваиза ад-Дина Басима Хаммара, которые «не вернулись с задания на севере Самарии». Убитый террорист Халили был командиром ячейки «Исламского джихада».

В заявлении, указано, что Халили и Хаммара стали «шахидами», когда выполняли «сверхважную миссию по нанесению ущерба оккупационным силам на главном маршруте между деревнями Фундокомдия и Джаба. В ходе операции один моджахед был ранен, и они отступили, но проклятые оккупанты преследовали их и хладнокровно убили».

Представитель ячейки террористической группировки «Бригады Аль-Кудса» в Кфар-Джабе заявил: «Каждую неделю мы боремся, побеждая и теряя мучеников, и готовы выйти на открытый бой интифады против оккупационных сил, пока они не покинут землю Палестины».

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