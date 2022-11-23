Бен-Гвир едет на место взрыва в Иерусалиме

Сегодня утром прогремели взрывы на двух автобусных остановках у въезда в Иерусалим: 13 раненых, двое человек находятся в критическом состоянии.

Председатель «Оцма Иегудит», депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир направляется к месту теракта в Иерусалиме.

«На пути к месту тяжелого и болезненного теракта в Иерусалиме, где взорвавшееся взрывное устройство на автобусной остановке фактически возвращает нас во времена проклятой интифады. Пришло время действовать решительно и тяжелой рукой против террористов пора наводить порядок в стране», — заявил Бен-Гвир.

«В это трудное время я молюсь со всем народом Израиля о полном выздоровлении пострадавших в результате нападения», — добавил политик.

Ранее Курсор писал о двух взрывах на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром. Первый взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от западной окраины столицы. В результате взрыва пострадали не менее десяти человек, в том числе один в критическом состоянии и еще двое в тяжелом состоянии.

На место взрыва были направлены силы полиции, которые выясняют, не связаны ли взрывы с терроризмом. Первая дорога — главная артерия столицы — была закрыта для входящего транспорта со стороны Тель-Авива.

Курсор сообщал, что опубликованы первые видеозаписи с мест взрывов в Иерусалиме. Ранены по меньшей мере 10 человек.