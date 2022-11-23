Опубликованы первые видеозаписи с мест взрывов в Иерусалиме

Ранены по меньшей мере 10 человек.

Два взрыва прогремели на въезде в город Иерусалим в среду утром возле Центрального автовокзала в районе Рамот, ранив по меньшей мере 10 человек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.





Телеграм канал Люди в черном показал еще две видеозаписи:





Причины взрывов были не сразу установлены, но израильская полиция заявила, что взрыв возле центрального автовокзала, по-видимому, был вызван бомбой, заложенной в сумке возле автобуса. Автобус был изрешечен дырами, свидетельствующими о разлете осколков.

Еще один взрыв прогремел через несколько минут возле перекрестка Рамон в северной части Иерусалима.

Ранее Курсор писал о взрывах на автобусных остановках Иерусалима: первые детали происшествия.