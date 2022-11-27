Бен-Гвир еще не вступил в должность, но уже рассказал о нововведениях в полиции

«Я приношу свою политику и надеюсь, что полиция будет ей следовать», — заявил председатель «Оцма Иегудит».

Готовясь к вступлению в должность, будущий министр национальной безопасности заверил старших офицеров полиции, что не будет заниматься следственным отделом Лахав-433.

Депутат Кнессета Бен-Гвир рассказал, что основным направлением своей деятельности на посту министра безопасности считает повышение управленческого контроля и гарантии личной безопасности граждан.

Он провел закрытые беседы с офицерами из центрального штаба полиции, и было достигнуто несколько договоренностей, в том числе соглашение, что он не будет вмешиваться в вопросы, связанные с подразделением Лахав-433. Он не коснется дел этого органа ни по бюджету, ни по назначениям, ни по расследованиям. Напомним, в рамках своей деятельности подразделение Лахав-433 занимается расследованиями, связанными с государственной коррупцией.

Во время коалиционных переговоров о формировании правительства Бен-Гвир добился от Нетаниягу обещания, что полномочия министерства национальной безопасности будут расширены, и ему передадут в подчинение подразделения Пограничной службы в Иудее и Самарии. Глава партии «Оцма Иегудит»после назначения министром Национальной безопасности также возьмет на себя ответственность за спецназ, поскольку эти компании являются неотъемлемой частью ЦАХАЛа, их финансирует армия, и армия несет за них полную ответственность.

Бен-Гвир заявил, что не намерен участвовать в расследованиях в отношении общественных деятелей: «Я пришел не для того, чтобы вызвать потрясения, а для того, чтобы внести изменения. Я приношу свою политику и надеюсь, что полиция будет ей следовать».

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