Стало известно, какой портфель выберет Арье Дери

Арье Дери намерен отказаться от министерства финансов и возглавить министерство внутренних дел, но с расширенными полномочиями.

Председатель партии ШАС Арье Дери решил получить в новом правительстве пост министра внутренних дел и здравоохранения.

Об этом сообщает Jpost.

В рамках проведения коалиционных переговоров между партиями Ликуд и ШАС близится подписание соглашения, по которому ШАС получит министерства внутренних дел, транспорта или здравоохранения, религии и социального обеспечения.

Также источник из числа членов партии ШАС проинформировал, что министерство финансов, которое первоначально требовал Дери, перейдет к депутату МК Бецалелу Смотричу из партии «Религиозный сионизм», но спустя два года перейдет ШАС.

Также сообщается, что в качестве компенсации за то, что минфин уйдет в другую партию, Арье Дери получит расширенные полномочия на посту МВД.

Ранее Курсор писал, что в СМИ сообщили, сколько портфелей могут получить ультраортодоксальные партии. От шести до восьми министерств достанется партиям ШАС и Иудаизм Торы в новом правительстве.

Также мы информировали, что Ликуд близок к подписанию соглашения с Яадут а-Тора — отчет. «Ликуд» добился прорыва с «Яадут а-Тора». Ожидает, что сделка с ШАС будет подписана в начале следующей недели, а коалиция будет представлена ​​днем ​​или двумя позже.

Редакция писала, что Нахман Шай жестко раскритиковал назначение Бен-Гвира министром.