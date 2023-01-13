Бен-Гвир готовит обращение к Нетаниягу: ему нужна помощь ШАБАКа

«Силы ШАБАК также должны быть активно задействованы одновременно с полицией для контроля криминальной обстановки в стране», — заявил Бен-Гвир.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что намерен обратиться к премьер-министру Нетаниягу и попросить подключить ШАБАК к борьбе с преступными организациями в арабском секторе.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Таким образом Бен-Гвир отреагировал в пятницу на еще один серьезный криминальный инцидент, который предположительно связан с войной между кланами.

Он заявил: «Сегодня утром я попрошу премьер-министра в короткие сроки реализовать положения раздела коалиционного соглашения между «Оцма Иегудит» и «Ликуд», которые позволяют использовать ШАБАК в борьбе с преступными кланами. Силы ШАБАК также должны быть активно задействованы».

Бен-Гвир сказал:«Важно отметить, что это будет происходить одновременно с деятельностью полиции, и я посылаю благословение на успех всем следователям и специальным подразделениям, которые работают над этим вопросом и привели к важным арестам, и только на этой неделе предотвратили инцидент с убийством. Однако не избежать активизации Службы общей безопасности, и в способности ШАБАК, в явлении, которое становится государственным бичом. ШАБАК может проводить более качественную разведку и использовать специальные следственные полномочия, которые полиции не переданы».

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