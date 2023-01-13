Судебная реформа: противостояние Левина и генпрокурора задерживает принятие закона

Коалиция не хочет терять время и настаивает на немедленном принятии закона об изменениях в судовой системе.

Генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара определила срок в несколько недель для того, чтобы сформулировать свою позицию по статьям судебной реформы.

Об этом генпрокурор заявила министру юстиции Яриву Левину.

При этом коалиция, во избежание задержек в принятии закона, рассматривает возможность внесения реформы в качестве частного законопроекта или от имени Конституционного комитета. Таким образом она сможет обойти генерального прокурора и не ждать ее заключения.

Ярив Левин в среду опубликовал заявление, похожее на меморандум закона о судебной реформе, однако меморандум публикуется только после того, как генеральный прокурор выскажет свое мнение о законодательстве. Закон может быть поставлен на голосование в Кнессете только через 21 день после публикации меморандума закона.

Генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара не согласилась с графиком, представленным ей министром юстиции, и заявила, что такой вопрос займет несколько недель.

После того как Бахарав-Миара настаивала на предложенном ею графике, который фактически сводит на нет возможность продвижения законодательства во время зимней сессии Кнессета, между ней и министром юстиции Левиным состоялся непростой разговор. Коалиция не хочет терять время и сейчас изучает, как они могут продвигать законодательство, не дожидаясь генерального прокурора.

Ранее Курсор писал про скандал вокруг судебной реформы: Ярив Левин выступил с заявлением.

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