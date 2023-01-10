Скандал вокруг судебной реформы: депутату от Еш Атид пригрозили убийством

11:22, Сегодня
Новости Израиля
верховный суд/багац фото
Фото: Oren Ben Hakoon/POOL

Элазар Стерн получил угрозы смертью после критики судебной реформы.

Член Кнессета партии «Еш Атид» Элазар Стерн получил угрозы смертью после критики запланированной новым правительством судебной реформы, вызвавшей крупный скандал в стране. 

Политику пригрозили в ходе интервью каналу KAN Reshet Bet. 

В телефонном звонке с неизвестного номера человек предупредил Стерна, что «вы подстрекаете против правительства. Если вы продолжите свой путь, вы получите гранату в свой дом». Полиция нашла звонившего.

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Кроме того, мы писали, что в БАГАЦ подана петиция с требованием запретить коалиции продвигать судебную реформу.

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