Бен-Гвир может уволить начальника полиции – депутат «Оцма Иегудит»

Сообщается, что в начале этой недели Бен-Гвир и Шабтай столкнулись между собой после того, как министр потребовал, чтобы полиция активизировала темпы сноса домов в Восточном Иерусалиме.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир может уволить Коби Шабтая с должности начальника израильской полиции, если он не будет «следовать линии», признал член парламента «Оцма Иегудит» Цвика Фогель во время утреннего интервью KAN Reshset B, сообщает The Jerusalem Post.

«Если [Шабтай] не готов принять новый стиль, у него может не быть выбора [кроме как уволить его]» , — заявил Фогель, далее утверждая, что комиссар израильской полиции «должен действовать в соответствии с политикой, изложенной избранным должностным лицом».

Напряженность в отношениях между министром и главой полиции стала еще более очевидной, когда они были пойманы за публичной ссорой после теракта с тараном возле района Рамот в Иерусалиме, в результате которого были убиты двое детей и молодой человек.

Сразу после нападения министр нацбезопасности объявил о своем намерении ввести полную изоляцию в районе Исавия, прежде чем признать, что он не может этого сделать из-за юридических вопросов, связанных с таким решением. Позже Бен-Гвир поручил Шабтаю и полиции подготовиться к операции «Defensive Shield 2» в восточном Иерусалиме.

Шабтай, чье обращение с движением протеста против судебной реформы также подверглось критике со стороны Бен-Гвира, подтвердил, что протест является демократическим правом, к которому необходимо подходить справедливо и сдержанно, при этом также принимая во внимание общественную безопасность.

«Я полностью поддерживаю решения командиров на местах, если они действуют в соответствии с процедурами израильской полиции и в соответствии с законом», — сказал Шабтай в открытом письме полицейским.

Фогель также обрушился с критикой на кабинет безопасности Израиля, заявив, что «должностные лица в кабинете безопасности слишком похожи на прежнее правительство» во главе с главой оппозиции депутатом Кнессета Яиром Лапидом.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу проводит кампанию против силовых структур Бен-Гвира в Восточном Иерусалиме – СМИ. Глава правительства мог вмешаться в деятельность лидера «Оцма Иегудит».

Курсор также сообщал, что глава ШАБАКа выступил с серьезным предупреждением в адрес Бен-Гвира: в СМИ выразили удивление. Глава ШАБАКа предупредил Бен-Гвира, что он подстрекает к насилию в Восточном Иерусалиме.