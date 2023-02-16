Глава ШАБАКа выступил с серьезным предупреждением в адрес Бен-Гвира: в СМИ выразили удивление

Глава ШАБАКа предупредил Бен-Гвира, что он подстрекает к насилию в Восточном Иерусалиме.

Глава службы безопасности ШАБАК Ронен Бар недавно разговаривал с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и, как сообщается, предупредил его, что его недавние действия в Восточном Иерусалиме в ответ на террористические атаки, вероятно, спровоцируют дальнейшее насилие.

«Ваша деятельность создает ощущение коллективного преследования. Это волнует [Восточный] Иерусалим и может вызвать широкомасштабную вспышку в это сложное время», — сказал Бар Бен-Гвиру, согласно 13 каналу.

Сообщается, что Бен-Гвир отклонил предупреждения Бара и возразил, что методы, которые Бар использовал в прошлом, не обеспечивали безопасности.

В докладе телеканала говорится, что меры, принятые до сих пор Бен-Гвиром, нарушили жизнь около 10 000 жителей Восточного Иерусалима, при этом 100 палестинцев арестованы или задержаны полицией. Кроме того, было выдано 500 штрафов за нарушение правил дорожного движения и разрушено семь незаконно построенных зданий. Бен-Гвир хотел разрушить еще больше, но его удержал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Телеканал также сообщил, что решение Бара обратиться к Бен-Гвиру является крайне необычным. ШАБАК находится в ведении канцелярии премьер-министра, и телеканал отметил, что Бар должен был сначала поговорить с Нетаниягу, чтобы получить разрешение на контакт с Бен-Гвиром.

В заявлении ШАБАКа 13 каналу говорится, что оно не комментирует разговоры между своим главой и политическими лидерами.

В заявлении от имени Бен-Гвира также отказались прямо комментировать частную беседу, но добавили, что в столице должно произойти изменение политики.

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