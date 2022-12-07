Бен-Гвир обратился к генпрокурору: Прекратите назначать старших офицеров полиции

Председатель Оцма Иегудит и назначенный на должность министра национальной безопасности Итамар Бен-Гвир направил срочное письмо генеральному прокурору Гали Бааарав-Миара.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Он требует, чтобы все назначения в полицию были прекращены.

«Комиссар полиции и министр внутренней безопасности тайно назначают старших офицеров полиции накануне формирования нового правительства», – пишет Бен-Гвир.

По словам депутата Кнессета Бен-Гвир, его просьба поступила «после очень сомнительного поведения, которое происходит в эти дни в Министерстве внутренней безопасности». Он утверждает, что происходит некая «попытке угона», сделанная для того, чтобы поставить назначенного министра национальной безопасности перед свершившимся фактом.

«Это поведение противоречит предыдущему заявлению уполномоченного, в котором он уточнил, что в настоящее время, накануне вступления избранного министра в состав министерства, нецелесообразно вносить изменения, в том числе назначение старших офицеров полиции. Это особенно загадочное поведение и смена позиции непосредственно перед уходом министра с поста», – заявил Бен-Гвир.

Ультраправый политик утверждает, что, несмотря на заявление о том, что изменений, в том числе новых назначений, не происходит, уходящий министр и комиссар намерены провести в следующий четверг церемонию присвоения звания и поставить назначенного министра перед свершившимся фактом. Бен-Гвир заявил, что комиссар совершил еще один переворот в последние недели, а именно назначил полицейского Шахара Махсуми командиром полицейского участка Иерусалима.

Ранее Смотрич заявил, что Нетаниягу полностью поддерживает роспуск гражданской администрации.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу и Бен-Гвир поссорились во время очередной встречи.