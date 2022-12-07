Смотрич заявил, что Нетаниягу полностью поддерживает роспуск гражданской администрации

Политик утверждает, что партия Ликуд вела себя во время переговоров «как торгаш».

Председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич прокомментировал коалиционное соглашение, которое он подписал с партией «Ликуд» и назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Смотрич сказал, что ожидает «революции» в отношении к жителям Иудеи и Самарии.

«Сегодня полмиллиона человек живут в Иудее и Самарии, голосуют за Кнессет, служат в армии и платят налоги, но (управляются – прим.ред.) армией, как в банановой республике. Это не имеет смысла. Идея заключается в том, что ответственность за жителей Иудеи и Самарии должна быть возвращена министерствам», — пояснил Смотрич.

По его словам, нужно исправить эту «искаженную реальность», которая сегодня проявляется в планировании и строительстве, в транспорте, в качестве окружающей среды, в инфраструктуре. Он утверждает, что во время создания Гражданской администрации четко определили, что она вообще не имела бы дело с еврейскими жителями Иудеи и Самарии.

На фоне этого Смотрич считает, что вся гражданская власть над Иудеей и Самарией должна быть у министра в министерстве обороны. Ультраправый политик утверждает, что в этом вопросе он получил полную поддержку Нетаниягу.

«Нетанияну полностью поддерживает роспуск гражданской администрации и подчинение всех полномочий обычным правительственным министерствам. Он с нами до конца», – сказал Смотрич.

Политик признался, что на его первой встрече Нетаниягу наложил вето на передачу министерств обороны и юстиции партии «Религиозный сионизм». Также он раскритиковал поведение партии «Ликуд» во время переговоров.

«У всех партнеров большое разочарование по поводу того, как «Ликуд» выбрал способ ведения переговоров. Он провел всю процедуру как торгаш, который боролся за каждую букву и каждый период. Я ожидал, что после всего пути, который мы прошли вместе, и их возвращения к власти, которого без нас не было бы, они имели порядочность сказать своим партнерам: «Бери что хочешь, по наличию, конечно». Но это не то, что произошло», – заявил Смотрич.

«Курсор» сообщал, что Смотрич настаивает на внесении поправки в Закон о возвращении.