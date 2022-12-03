Нетаниягу и Бен-Гвир поссорились во время очередной встречи — СМИ

По данным масс-медиа, в ходе беседы назначенный министр национальной безопасности был в ярости. В то же время, по словам Нетаниягу, Бен-Гвир «должен успокоиться».

Вечером в субботу, 3 декабря, во время встречи между назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу и председателем «Оцма Иегудит» Итамаром Бен-Гвиром разгорелись горячие дебаты.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что назначенный министр национальной безопасности был в ярости из-за того, что он описал как «очередной разворот Нетаниягу». По словам Бен-Гвира, изначально ему обещали внести изменения в порядок открытия огня и принять закон о неприкосновенности солдат, но «Ликуд» отказался от этого.

«Во время разговора Бен-Гвир даже повысил голос и заявил, что пришел в политику для реализации этих планов. На данный момент никаких договоренностей по этим вопросам не достигнуто», — говорится в сообщении.

Тем временем Нетаниягу якобы заявил в приватных беседах, что «Бен-Гвир должен успокоиться».

«Он должен признать, что он министр внутренней безопасности. Он не может вести себя как депутат Кнессета от оппозиции», — заявил Нетаниягу.

Как сообщал Курсор, председатель «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир отреагировал на подписание коалиционного соглашения между Ликудом и партией Религиозный сионизм.

«Я поздравляю своих друзей, назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу и председателя Религиозного сионизма Бецалеля Смотрича, которые подписали соглашение о создании правого правительства, и я также призываю других наших партнеров быстро подписать и вместе создать полноценное правое правительство, чтобы вернуть Израиль в нужное русло», ‒ написал Бен-Гвир.

Также Курсор информировал о том, что 1 декабря Религиозный сионизм подписал коалиционное соглашение с «Ликудом». Согласно документу, Бецалель Смотрич первоначально будет занимать пост министра финансов. Ожидается, что глава ШАС Арье Дери будет чередоваться с председателем Религиозного сионизма, сначала занимая пост министра внутренних дел, а затем перейдя на пост министра финансов.