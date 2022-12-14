Бен-Гвир объяснил, почему его закон необходим государству

Пленум Кнессета во вторник вечером одобрил в предварительном чтении представленный депутатом Кнессета Итамаром Бен-Гвиром законопроект, направленный на расширение полномочий, предоставленных министру национальной безопасности.

В пояснении к законопроекту говорится: «Фундаментальный принцип современной демократии заключается в том, что политический эшелон, т. е. выборные должностные лица, определяют и направляют политику, а исполнительный уровень осуществляет эту политику. Действительно, можно увидеть, что в структуре режима Государства Израиль ЦАХАЛ осуществляет политику правительства и политику ответственного министра и подчиняется их указаниям В соответствии с этим и для создания последовательной законодательной базы, принцип, упомянутый выше, предлагается применить и к полиции: в частности в отношении ее связи с правительством и ответственным министром».

Депутат Бен-Гвир раскритиковал оппозицию в своем выступлении, в котором он представил законопроект, заявив: «Люди устали от терроризма, насилия на дорогах, издевательств — это произошло при вас. С Божьей помощью, когда мы восстановим мир на улицы — левые, арабы и весь народ Израиля тоже будут счастливы».

Он добавил: «Полицейский порядок, каким он был раньше, не может существовать в демократической стране. Мы защитники демократии и будем за нее бороться. В условиях демократии министр может определять политику своего министерства. Это правда. что были министры типа Омера Барлева, которые творили дела в темноте, но наш путь — это определять политику министерства, для этого нас и избирали. В этом и есть цель демократии. Только в странах третьего мира глава полиции устанавливает политику».

Министр общественной безопасности Омер Барлев позже ответил ему: «Это законопроект, суть которого в одном — нанести ущерб независимости израильской полиции и превратить ее в инструмент для использования политиками. Он не предназначен для исправления, а скорее для уничтожения независимости израильской полиции и для того, чтобы нанести серьезный ущерб израильской демократии. Это настоящий переворот. Этот закон превратит Государство Израиль в полицейское государство».

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