Бен-Гвир объяснил, почему недоволен поведением Нетаниягу

«Я не наивен. Я знаю, что если я получу меньше, чем Ганц, они могут предпочесть Ганца мне», — сказал он.

Крайне правый депутат Итамар Бен Гвир в воскресенье заявил, что недоволен поведением главы «Ликуда» Биньямина Нетаниягу и считает, что после выборов его могут сбросить со счетов в пользу партии «Национальное единство» министра обороны Бени Ганца.

«Мне тяжело с этим поведением, потому что, в конце концов, я поставил себя на карту из-за [Нетаниягу]», — сказал Бен-Гвир ивритоязычным СМИ. Однако, он добавил, что «Нетаниягу знает, что я люблю его больше, чем многих депутатов Кнессета от партии «Ликуд»».

Ben Gvir says has ‘hard time’ with Netanyahu, who may sideline him for Gantz https://t.co/MgQwipqmOD — The Times of Israel (@TimesofIsrael) October 30, 2022

Депутат-экстремист отметил, что, хотя он будет продолжать работать над формированием правого правительства во главе с Нетаниягу, он считает, что есть шанс, что него могут откреститься в пользу правоцентристской партии Ганца «Национальное единство», если электоральная математика не пойдет в его пользу.

«Я не наивен. Я знаю, что если я получу меньше, чем Ганц, они могут предпочесть Ганца мне», — сказал он.

«Если партия «Ликуд» начала отбирать места, возможно, кто-то там планирует правительство вместе с Ганцем», — добавил Бен-Гвир.

Отмечается, что на данный момент большинство опросов, хотя и ненадежных, показывают, что партия Бен-Гвира получает больше мест, чем партия Ганца.

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