Бен-Гвир объявил о создании «форума отставных генералов» в помощь Шабтаю

После массового протеста в Тель-Авиве министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что создаст специальную команду из полицейских генералов, которая будет помогать генеральному инспектору полиции Коби Шабтаю.

Об этом на сайте «12 канала» сообщили обозреватели Амит Сегаль и Моше Нуссбаум.

Министр заявил, что Шабтай » не может справиться с взрывоопасной ситуацией сразу на нескольких направлениях». В связи с этим было принято решение о создании группы из нескольких отставных генералов. Их имена Бен-Гвир не раскрыл, но известно, что в состав форума войдет бывший командующий Южным округом, генерал-майор полиции Ури Бар-Лев.

«В обосновании, которое Бен-Гвир привел в защиту своей идеи, есть слова о разгуле преступности в Негеве и о недавних преступлениях в Гедере и Назарете, но министр мог принять такое решение из-за конфронтации с нынешним генеральным инспектором полиции Коби Шабтаем после левой демонстрации у дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу на улице Газа в Иерусалиме» , — говорится в сообщении.

Накануне соратники Бен-Гвира пожаловались, что якобы Шабтай договорился с командующим Иерусалимским округом полиции Дороном Турджеманом не проводить арестов во время протестов. Тогда генеральный инспектор полиции эту информацию опроверг. По его словам, никаких встреч и соглашений с Турджеманом он не проводил, а провел обычный инструктаж для высших офицеров, в ходе которого дал установку стараться избегать конфронтации с демонстрантами.

Напомним, 9 февраля активисты устроили протест против реформирования судебной системы перед домом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме. Участие в демонстрациях приняли сотни тысяч людей. Тогда полиция перекрыла улицу для движения транспорта.