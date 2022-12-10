Генпрокурор отреагировала на скандальный законопроект Бен-Гвира

Будущая коалиция, скорее всего, все равно примет закон, но Гали Бахарав-Миара предупредила, что не будет защищать его, когда он будет оспорен в Высоком суде.

Как сообщили в пятницу СМИ, генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара будет выступать против закона, который стремится принять новая коалиция, чтобы предоставить председателю экстремистской «Оцма-Йехудит» Итамару Бен-Гвиру беспрецедентные полномочия над полицией в качестве министра национальной безопасности.

Хотя Бахарав-Миара признает, что коалиция, которую премьер-министр Биньямин Нетаниягу стремится окончательно сформировать в ближайшие недели, скорее всего, все равно примет закон, она не будет защищать его, если и когда он будет оспорен в Высоком суде.

СМИ сообщили, что эта история, вероятно, просочилась из офиса Бахарав-Миары.

Бен-Гвир должен стать министром национальной безопасности в новом правительстве — недавно созданная роль заменила должность министра общественной безопасности — что даст ему надзор за полицией. Новое министерство, которое он возглавит, будет также контролировать силы пограничной полиции в Иудее и Самарии, которые в настоящее время подчиняются военным.

Кроме того, в четверг Бен-Гвир представил законопроект, направленный на радикальное изменение отношений между полицией и политиками. Он предписывает, что именно министр будет устанавливать политику, а комиссару полиции отводится роль администратора, которому поручено проводить указанную политику. В настоящее время комиссар устанавливает политику в консультации с министром, и этот сдвиг, по-видимому, даст Бен-Гвиру, часто судимому ультраправому активисту, широкий контроль над полицией, с которой он давно не в ладах.

Законопроект также предоставляет министру широкие полномочия решать, какие вопросы заслуживают или не заслуживают более жесткого расследования и исполнения.

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