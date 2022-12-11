Смотрич высказался о скандальном законопроекте Бен-Гвира

Председатель Религиозно-сионистской партии, депутат Кнессета Бецалель Смотрич, поддерживает требование принять закон, который позволил бы министру национальной безопасности определять политику полиции.

«Требование моего друга Итамара Бен-Гвира, назначенного министром национальной безопасности, о подчинении полиции министру является самым справедливым в мире. Неправильно не его тривиальное требование, а то, что до него никто этого не сделал», — заявил он.

«Тот факт, что такой важный и могущественный орган […] фактически действует как государство в государстве, является опасным демократическим искажением», — добавил Смотрич.

Он продолжил: «Как армия подчиняется политическому эшелону — правительству и министру обороны, так и полиция должна подчиняться политическому эшелону — правительству и министру национальной безопасности. Аномалия, существующая сегодня между армией и полицией, нелогична и недемократична. Политический эшелон получил доверие общества и несет за него ответственность, общество будет судить его за успехи или неудачи. На него возложены общественные интересы и их защита, и именно он должен определять политику, приоритеты и способ распределения бюджета на различные задачи в соответствии с их важностью и срочностью. Это основные и необходимые инструменты для реализации ответственности. Без полномочий нет ответственности.

Уверен, что Итамар будет диктовать профессиональную и ответственную политику, и желаю ему больших успехов в взятой на себя важной и трудной задаче — восстановить личную безопасность граждан Израиля».

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