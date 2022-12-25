Бен-Гвир отказался бороться с политизацией полиции

Назначенный министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир во время обсуждений в Кнессете нового законопроекта о полиции отказался включить в него пункт, который должен предотвратить политизацию полиции.

Бен-Гвир заявил: «Всем ясно, что идея состоит в том, чтобы принять эти статьи против депутата Бен-Гвира из-за паники и давления левых».

В разделе, предложенном юрисконсультом, было указано, что «перед службой не будет поставлена ​​задача продвижения партийно-политических интересов».

Этот пункт Бен-Гвир отказался включить в закон. Соответственно, во втором и третьем чтениях закона предложенная версия не будет рассмотрена.

На слушаниях в специальном комитете перед вынесением закона на первое чтение заместитель прокурора Амит Марари пояснила, что этот раздел аналогичен закону о ШАБАК. Она добавила, что это развеивает многие опасения по поводу вмешательства политического эшелона — и вносит элемент государственности в полицейский порядок.

Бен-Гвир ответил: «В течение 74 лет израильская полиция обходилась без этого раздела, и немного странно, что только когда Итамар Бен-Гвир был назначен на должность министра национальной безопасности, они захотели добавить это к закону. Что произошло?».

Ранее Курсор сообщал, что Бен-Гвир вызвал скандал заявлением о новом разделе в законе касаемо ЛГБТ-сообщества.

Читайте также, как США прореагировали на получение портфелей Смотричем и Бен-Гвиром.