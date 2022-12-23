Как США прореагировали на получение портфелей Смотричем и Бен-Гвиром

«Мы будем оценивать наших партнеров в Израиле на основе проводимой ими политики, а не личностей», — заявил Энтони Блинкен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал сообщение о формировании правительства Биньямином Нетаниягу.

Об этом информируют Detaly.

Прежде всего Блинкен поздравил Нетаниягу и сказал, что США рассчитывают на продолжение сотрудничества с Израилем. Ранее Соединенные Штаты заявляли, что им будет сложно сотрудничать с правительством в случае назначения некоторых политиков в ключевые ведомства.

«Как вы знаете, Кнессет все еще должен утвердить его, прежде чем оно будет официально приведено к присяге», – заявил Блинкен.

Госсекретарь США также заявил, что поддержка США Израиля и его безопасности непоколебима. «Я думаю, что мы продемонстрировали это на протяжении смены израильских правительств. У нас крепкое партнерство и мы привержены безопасности Израиля. Это не изменится».

На фоне обеспокоенности, что правое правительство Израиля будет негативно воспринято администрацией Байдена, Блинкен сообщил: «Наш подход не был секретом… В дальнейшем – так же, как и в прошлом, мы будем оценивать наших партнеров в Израиле на основе проводимой ими политики, а не личностей, которые формируют правительство».

Ранее Курсор сообщал 12 ключевых планов коалиции Нетаниягу.

Редакция писала, что раввины США начинают кампанию против ультраправых израильских законодателей.

Также напомним, что глава МИД Китая попросил Блинкена не переходить «красную линию».