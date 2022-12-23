Бен-Гвир вызвал скандал заявлением о новом разделе в законе касаемо ЛГБТК-сообщества

Председатель Оцма Йехудит Итамар Бен-Гвир прокомментировал предлагаемый им раздел закона, разрешающий дискриминацию в отношении ЛГБТ.

«Очень хорошо, что есть закон, разрешающий свободу. Речь идет о владельце типографии в Беэр-Шеве, которого попросили напечатать рекламу для прайда, и когда он сказал, что не хочет, он получил штраф от суда за отказ. Где права человека на его собственность?», — сказал он.

Его заявление вызвало возмущение в соцсетях со стороны активистов и ЛГБТ-групп.

Также вчера партия Бен-Гвира заявила, что «Ликуд» согласился с его требованием о законе, предусматривающем смертную казнь для террористов, а также с обязательством принять эту меру до того, как Израиль получит бюджет на 2023 год.

В пункте соглашения упоминается «усиление террористических атак, направленных на нанесение вреда Израилю еврейскому государству, и необходимость добиться решающей победы над нападавшими» в качестве причин для вынесения смертного приговора, говорится в заявлении партии.

Смертная казнь для террористов долгое время была требованием правых законодателей, но так и не нашла достаточной поддержки, чтобы стать законом. Хотя в Израиле официально предусмотрена смертная казнь, с момента основания государства она применялась лишь дважды.

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Кроме того, раввины США начинают кампанию против ультраправых израильских законодателей.