Бен-Гвир откажется от некоторых полномочий — СМИ

Законопроект о расширении полномочий министра национальной безопасности не прошел первое чтение и продолжает вызывать вопросы у юридических советников Кнессета и правительства.

Назначенный министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир готов отказаться от некоторых полномочий на ноьвой должности.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что Бен-Гвир готов пожертвовать пунктом, согласно которому министр будет нести ответственность «за установление политики, судебное преследование и расследования».

Как сообщал Курсор, Итамар Бен-Гвир вызвал в политическом и законодательном кругу массу недовольства и возмущения намерением внести поправки к закону о полиции. Главное, что полиция перейдет таким образом в прямое подчинение министру национальной безопасности (это новое название министра внутренней безопасности). Кроме того, именно министр должен будет согласовывать открытие уголовных дел.

Подгоняемый сроками, Ликуд считает, что Бен-Гвир должен проявит гибкость в этой ситуации. От него ожидают согласия на проведение этого законопроекта после формирования правительства.

«Из-за «Закона Бен-Гвира мы балансируем на грани опасной зоны», — считают члены партии Ликуд, обеспокоенные новыми промедлениями. Они считают, что этот закон можно принять и после создания правительства.

Также Курсор информировал о том, что после жаркой дискуссии в Комитете по внесению поправок в Закон о полиции назначенный министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сказал в частной беседе: «Полиция не хочет, чтобы я контролировал ее бюджет. Я настаиваю на контроле бюджета, чтобы предотвратить расточительство со стороны комиссара».

Бен-Гвир добавил, что его проинформировали о деталях бюджета полиции. «Комиссар потребовал четыре вертолета «Блэк Хок» для личного пользования. При всем уважении, в этом нет необходимости. Он может путешествовать на машине, вертолет ему не нужен. Это просто расточительно. Я предпочитаю использовать эти средства для повышения зарплаты офицеров и финансирования новых полицейских участков».