Закон Бен-Гвира: в Ликуде настаивают на уступках от «Оцмы Йегудит»

Ликуд считает, что Бен-Гвир должен проявит гибкость и согласиться на рассмотрение законопроекта после формирования правительства.

Законопроект о расширении полномочий министра национальной безопасности не прошел первое чтение и продолжает вызывать вопросы у юридических советников Кнессета и правительства. В Ликуде заявили о необходимости смягчить его формулировки.

Об этом сообщают Detaly.

Итамар Бен-Гвир вызвал в политическом и законодательном кругу массу недовольства и возмущения намерением внести поправки к закону о полиции. Главное, что полиция перейдет таким образом в прямое подчинение министру национальной безопасности (это новое название министра внутренней безопасности). Кроме того, именно министр должен будет согласовывать открытие уголовных дел.

Подгоняемый сроками, Ликуд считает, что Бен-Гвир должен проявит гибкость в этой ситуации. От него ожидают согласия на проведение этого законопроекта после формирования правительства.

«Из-за «Закона Бен-Гвира мы балансируем на грани опасной зоны», — считают члены партии Ликуд, обеспокоенные новыми промедлениями. Они считают, что этот закон можно принять и после создания правительства.

Срок, отведенный президентом Герцогом Нетаниягу на формирование правительства, истекает 21 декабря.

Ранее Курсор писал, как высказался Нетаниягу о партнерах по коалиции: Они присоединяются ко мне, а я к ним нет.

Также напомним, мы писали, что Нетаниягу сделал важное заявление в Кнессете.