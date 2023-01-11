Бен-Гвир отреагировал на призыв коллеги арестовать «предательских» лидеров оппозиции

Крайне правый депутат Итамар Бен-Гвир выступил против призыва члена его партии «Оцма Иегудит» арестовать лидеров оппозиции и бывших депутатов за «государственную измену». Он сказал членам партии, что полиция не будет преследовать политических оппонентов и что они должны не говорить о таких вещах.

«Полиция не будет арестовывать политических оппонентов — это так не работает, мы не собираемся заниматься подобным», — сказал он в аудиообращении в закрытой группе WhatsApp с однопартийцами, сообщают СМИ.

«Я всех понимаю в свете подстрекательства и крамолы против нас, но ни в коем случае не идите в сторону ареста Лапида и Ганца», — сказал он, сообщает общественная телерадиокомпания «Кан».

«Не идите в неправильном и неподходящем направлении, — продолжил Бен-Гвир — Прошу всех, у кого берут интервью, не говорить об этом — ни о наручниках, ни о задержаниях. Ни один политический оппонент не будет арестован».

Напомним, что Лапид, Ганц, Голан и Яалон подвергли резкой критике план нового правительства по проведению широкой судебной реформы, которая, по мнению критиков, нейтрализует судебную систему страны и позволит правительству нарушать права меньшинств, устраняя при этом надзор со стороны юрисконсультов и Верховного суда.

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