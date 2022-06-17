Бен-Гвир подал петицию в Верховный суд о запрете восхождения депутатов на Храмовую Гору

В петиции заявлено, что процедура согласования восхождения члена Кнессета на Храмовую гору является незаконной, поскольку полиция не имеют полномочий нарушать неприкосновенность депутатов. Кроме того, эта процедура используется только против еврейских депутатов.

Депутат Кнессета и председатель партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир подал петицию в Верховный суд против процедуры восхождения депутатов Кнессета на Храмовую гору.

Согласно действующей процедуре, член Кнессета, желающий подняться на Храмовую гору, должен уведомить об этом должностное лицо Кнессета за 24 часа и получить предварительное разрешение от окружного коменданта Иерусалима. Ходатайство будет заслушано судьей Ноамом Солбергом.

По словам Бен-Гвира, процедура является незаконной, поскольку чиновник Кнессета и полиция не имеют полномочий нарушать неприкосновенность депутатов Кнессета.

В петиции заявляется, что Закон об иммунитете допускает ограничение неприкосновенности депутатов только по соображениям государственной безопасности, к которым не относятся соображения общественного порядка. Кроме того, полномочия налагать ограничения для обеспечения государственной безопасности принадлежат премьер-министру и министру обороны по согласованию с СОБ, а не офицерам Кнессета и полиции.

Адвокат Дорфман, через которого передана петиция, утверждает, что процедура является дискриминационной и расистской, поскольку используется только против еврейских депутатов, а арабские депутаты поднимаются на гору без согласования.

Он приводит факты, что депутат Кнессета Ахмад Тиби четыре раза за последний год поднимался на Храмовую гору без какого-либо согласования, а полиция разрешила ему въезд без предварительного разрешения.

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