Бен-Гвир подал петицию в Верховный суд о запрете восхождения депутатов на Храмовую Гору

Депутат Кнессета и председатель партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир подал петицию в Верховный суд против процедуры восхождения депутатов Кнессета на Храмовую гору.
Согласно действующей процедуре, член Кнессета, желающий подняться на Храмовую гору, должен уведомить об этом должностное лицо Кнессета за 24 часа и получить предварительное разрешение от окружного коменданта Иерусалима. Ходатайство будет заслушано судьей Ноамом Солбергом.
По словам Бен-Гвира, процедура является незаконной, поскольку чиновник Кнессета и полиция не имеют полномочий нарушать неприкосновенность депутатов Кнессета.
В петиции заявляется, что Закон об иммунитете допускает ограничение неприкосновенности депутатов только по соображениям государственной безопасности, к которым не относятся соображения общественного порядка. Кроме того, полномочия налагать ограничения для обеспечения государственной безопасности принадлежат премьер-министру и министру обороны по согласованию с СОБ, а не офицерам Кнессета и полиции.
Адвокат Дорфман, через которого передана петиция, утверждает, что процедура является дискриминационной и расистской, поскольку используется только против еврейских депутатов, а арабские депутаты поднимаются на гору без согласования.
Он приводит факты, что депутат Кнессета Ахмад Тиби четыре раза за последний год поднимался на Храмовую гору без какого-либо согласования, а полиция разрешила ему въезд без предварительного разрешения.
Ранее «Курсор» информировал, что Авив Кохави получил петицию против службы девушек в армии.
Также сообщалось о разногласиях между Беннетом и Ганцем: кого назначат главой штаба ЦАХАЛа.