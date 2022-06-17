Разногласия между Беннетом и Ганцем: кого назначат главой штаба ЦАХАЛа

Премьер-министр Нафтали Беннет настаивает на проведении Ганцем личных собеседований с тремя кандидатами на должность начальника штаба ЦАХАЛа, поскольку не хочет штамповать назначений.

Назначение нового начальника штаба ЦАХАЛа привело к спорам между премьер-министром Нафтали Беннетом и министром обороны Бени Ганцем.

Беннет попросил Ганца лично провести собеседование с тремя кандидатами, заявив, что он «не намерен штамповать назначения».

Ганц высказал несогласие, поскольку процесс назначения будет согласован с премьер-министром и они обсудят его.

История об участии премьер-министра в процессе назначения начальника штаба была проблемной и в прошлом. Назначение Авива Кохави на должность начальника штаба было объявлено Авигдором Либерманом, занимавшим тогда пост министра обороны. Проведение собеседования с премьер-министром также было невозможным тогда, поскольку Биньямин Нетаниягу возвращался в Израиль из Омана.

Когда на посту министра обороны находился Моше Яалон, Биньямин Нетаниягу, занимавший пост премьер-министра, проводил собеседование со всеми кандидатами.

Согласно протоколу, назначение производится министром обороны при тесном участии премьер-министра, а затем утверждается правительством. Это связано с необходимостью в дальнейшем тесного сотрудничества между премьер-министром и начальником штаба.

В выходные Бени Ганц планирует начать встречи с тремя кандидатами на пост начальника штаба ЦАХАЛа. В субботу намечена встреча Ганца с генерал-майором Эялем Замиром, в следующий вторник — с генерал-майором Йоэлем Стриком, а в следующую среду — с заместителем начальника штаба генерал-майором Герци Халеви.

После собеседований министр обороны проведет консультации с бывшими высокопоставленными чиновниками оборонного ведомства и, при необходимости, повторно встретится с кандидатами.

Ранее «Курсор» писал, что Бени Ганц начал серию встреч с кандидатами на должность начальника штаба Армии обороны Израиля.