Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору: как все прошло

Несмотря на опасения служб безопасности и просьбы Нетаниягу отложить восхождение, Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору, при этом никаких критических ситуаций не произошло.

Об этом сообщил канал Израильские трудовыебудни.

Бен-Гвир заявил: «Наше правительство не сдастся перед угрозами ХАМАСа. Храмовая гора — самое важное место для народа Израиля, мы поддерживаем свободу передвижения для мусульман и христиан, но и евреи имеют право подниматься на гору, а с теми, кто угрожает, нужно бороться железной рукой».

Прошлой ночью Бен-Гвир провел оценку ситуации с комиссаром полиции и окружным начальником Иерусалима, он также встретился с главой ШАБАКа. Они пришли к выводу, что для Бен-Гвира нет препятствий для подъема на Храмовую гору. Сотрудники службы безопасности, участвовавшие в оценке ситуации, также посчитали, что сворачивание перед лицом угроз Хамаса станет наградой за терроризм и легитимацией действий против Израиля.

Ранее Курсор писал о намерении Бен-Гвира подняться на Храмовую гору.

Также мы информировали, что Бен-Гвир рассказал, как вернет безопасность на улицы. Новый министр национальной безопасности Бен-Гвир заявил, что «сила сдерживания и управления вернется на первый план, а общественность будет наслаждаться чувством безопасности на улицах».