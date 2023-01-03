Бен-Гвир рассказал, как вернет безопасность на улицы

Бен-Гвир настаивает на том, чтобы не сообщать своих рабочих планов, пока не обсудит их с комиссаром полиции.

Новый министр национальной безопасности Бен-Гвир заявил, что «сила сдерживания и управления вернется на первый план, а общественность будет наслаждаться чувством безопасности на улицах».

По его словам, для этого нужно, чтобы были выполнены хотя бы 40% соглашений между Ликудом и «Оцмой Йегудит».

Эти условия означают, в том числе, добавление к бюджету полиции 45 миллиардов шекелей, которые будут распределены на семь лет. Часть суммы будет направлена ​​на существенное повышение зарплат полицейским.

Министр национальной безопасности Бен-Гвир настаивает на том, чтобы не сообщать о рабочих планах, поскольку он сначала проведет переговоры с комиссаром национальной полиции Коби Шабтаем и с высшим командным составом полиции, чтобы изложить им свое видение проблемы, а потом выслушать их мнение и совместно разработать упорядоченные планы.

Ранее Курсор писал новые подробности коалиционного соглашения между Ликуд и Оцма Иегудит.

Также мы сообщали, что Бен-Гвир собрался подняться на Храмовую гору. Министр национальной безопасности написал саркастический пост в Twitter, в котором поблагодарил все СМИ, «которые интересуются этим вопросом».

Еще Курсор информировал о том, что председатель Оцма Иегудит, назначенный министром национальной безопасности, Итамар Бен-Гвир обратился к Кнессету.