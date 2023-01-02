Намерение Бен-Гвира подняться на Храмовую гору: появились новые детали

В СМИ заявили, что Бен-Гвир после беседы с премьер-министром отказался от своих планов, но у Нетаниягу опровергли это сообщение.

Сегодня вечером СМИ сообщили, что премьер-министр Нетаниягу поговорил с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром о его планах посетить Храмовую гору на этой неделе. 12 канал сообщил, что Бен-Гвир после беседы с премьер-министром отказался от своих планов.

Позже партия «Ликуд» прокомментировала сообщения СМИ, заявив, что «после консультаций с представителями службы безопасности премьер-министр Нетаниягу не обращался с просьбой к министру Бен-Гвиру изменить свои планы восхождения на Храмовую гору».

Кроме того, бывший министр Йоаз Хендель раскритиковал сложившуюся запутанную ситуацию и особенно решение Итамара Бен-Гвира отложить свой визит на Храмовую гору.

«Можно было подождать, проконсультироваться с представителями службы безопасности или не объявлять, что он поднимается на Храмовую гору. Отмена решения Бен-Гвира посылает тревожный сигнал о том, что израильское правительство не контролирует ситуацию», — сказал он.

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Кроме того, Дери заявил о громкой новации касаемо получения израильского паспорта.