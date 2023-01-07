Бен-Гвир посетил тюрьму: Рад видеть, что условия содержания террористов не улучшились

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир совершил свой первый визит в тюрьму Нафча для опасных заключенных в Негеве, которая находится в ведении Израильской пенитенциарной службы, находящейся под его управлением.

Об этом сообщает Jewish Press.

Бен-Гвиру показали новые крылья, которые были построены в прошлом году для заключенных службы безопасности, с особенностями, которые затрудняют их побег. Постройку адаптировали к постановлению Верховного суда справедливости о достаточном жилом пространстве для всех заключенных.

Визит министра Бен-Гвира был направлен на то, чтобы убедиться, что условия содержания заключенных, находящихся в заключении, не улучшились. Министру показали изменения после ремонта, а именно: в каждой камере по шесть заключенных на трех двухъярусных кроватях, весь пол камеры зацементирован, и израильский флаг постоянно развевается у входа в каждое крыло.

«Вчера вечером я прибыл в тюрьму Нафха, чтобы убедиться, что убийцы евреев не получат лучших условий после строительства новых камер, и я был рад видеть, что тюремная служба не намерена улучшить их условия. Я буду продолжать заботиться об условиях содержания заключенных по соображениям безопасности, чтобы они не получали особых привилегий», ‒ сказал Бен-Гвир.

Отметим, что исправительное учреждение Нафха создали в 1980 году для содержания под стражей опасных заключенных и изоляции от населенных пунктов. Нафха содержит самых сложных заключенных, в том числе около 700 террористов, совершивших особо тяжкие преступления, и еще сотню уголовников, большинство из которых отбывает срок за убийства и преступления, связанные с наркотиками.

Ранее стало известно, во сколько обойдется ребрендинг министерства безопасности.

«Курсор» сообщал, что посол Израиля в ООН потроллил Совбез за заседание по визиту Бен-Гвира на Храмовую гору.