Посол Израиля в ООН потроллил Совбез за заседание по визиту Бен-Гвира на Храмовую гору

По словам Гилада Эрдана, «если этот важный орган собирается для обсуждения такого тривиального вопроса, то мы явно достигли мира во всем мире в одночасье».

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан утверждает, что был «вне себя от радости», когда услышал, что в четверг Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по поводу визита министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.

Об этом пишет Jewish News Syndicate.

«Я полагал, что если этот важный орган собирается для обсуждения такого тривиального вопроса, то мы явно достигли мира во всем мире в одночасье», — сказал дипломат.

Эрдан отметил, что Бен-Гвир вошел через единственный немусульманский вход на Храмовую гору в одно из ограниченных времен недели, установленных для входа евреев, вошел один, за исключением службы безопасности, необходимой для его защиты, и не пытался молиться.

Как известрно, на заседании Совета безопасности ООН не было принято ни резолюции, ни совместного заявления 15 его членов. Совбез должен провести свои ежеквартальные открытые дебаты по израильско-палестинскому конфликту 18 января.

Как сообщал Курсор, на днях, несмотря на опасения служб безопасности и просьбы Нетаниягу отложить восхождение, Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору, при этом никаких критических ситуаций не произошло.

«Наше правительство не сдастся перед угрозами ХАМАСа. Храмовая гора — самое важное место для народа Израиля, мы поддерживаем свободу передвижения для мусульман и христиан, но и евреи имеют право подниматься на гору, а с теми, кто угрожает, нужно бороться железной рукой», — заявил Бен-Гвир.

В ночь с 5 на 6 января прошло заседание Совета Безопасности ООН, созванное по требованию Палестинской автономии после восхождения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.

Курсор также сообщал, что израильские политики используют дипломатию перед экстренным заседанием Совбеза ООН. Скандальное восхождение Бен-Гвира на Храмовую гору вызвало осуждение многих политиков и может привести к международному конфликту.