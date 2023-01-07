Стало известно, во сколько обойдется ребрендинг министерства безопасности

На ближайшем заседании новое правительство должно будет утвердить переименование министерства общественной безопасности в министерство национальной безопасности. И стоимость ребрендинга составит приблизительно 2-3 миллиона шекелей.

Об этом пишет Times of Israel.

Инициатором смены названия ведомства является новоиспеченный министр Итамар Бен-Гвир. Министерство осуществляет надзор за полицией, и в соответствии с коалиционным соглашением между партией «Ликуд» и «Оцма Иегудит», ему также будет передан контроль над МАГАВ в Иудее и Самарии.

Отмечается, чо деньги на ребрендинг будут выделены из существующего бюджета министерства.

«Курсор» писал ранее, что новый министр национальной безопасности Бен-Гвир заявил, что «сила сдерживания и управления вернется на первый план, а общественность будет наслаждаться чувством безопасности на улицах».

Еще мы писали, что в воскресенье, 1 января, в министерстве национальной безопасности состоялась смена министра — Итамар Бен-Гвир возглавил ведомство вместо Омера Бар-Лева. В начале церемонии нового министра встретил почетный караул полиции, и даже полицейский оркестр сыграл в его честь ряд песен раввина Шломо Карлебаха.

Напомним, что министр Итамар Бен-Гвир поприветствовал решение кабинета ввести пять санкций против Палестинской администрации в связи с ее апелляцией против Израиля в Гаагском трибунале.