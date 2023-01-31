Бен-Гвир потребовал ускорить выдачу лицензий на оружие: Иначе закроем отдел

Во вторник, 31 января, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир провел совещание с руководителями отдела лицензирования огнестрельного оружия.

Об этом информирует Kanal7.

Отмечается, что встреча была проведена «с целью устранения процесса, позволяющего давать разрешения на выдачу лицензий на огнестрельное оружие». Так, 17 тысяч граждан подали соответствующие заявления и ждут ответа чиновников, выдающих лицензии.

«Представители отдела заявили, Бен-Гвиру, что не могут удовлетворить его требование ускорить процесс. В ответ министр национальной безопасности разъярился, прервал встречу и заявил, что, если решение вопроса не будет найдено к завтрашнему утру, он закроет отдел», — говорится в сообщении.

По словам представителей отдела лицензирования огнестрельного оружия, у них нет возможности значительно расширить часы приема. В настоящее время — это четыре часа в день. На собеседование уходит примерно час для трех человек, и еще около пяти минут тратится на каждого кандидата для непосредственного получения лицензии.

Бен-Гвир потребовал, чтобы часы приема составляли полный рабочий день, и в час сотрудники отдела принимали не менее восьми человек вместо трех.

“Мы находимся в чрезвычайной ситуации. Мы должны защитить наших детей и дать гражданам возможность защитить себя. Если вы не знаете, как предоставить оружие тем, кто имеет право на его ношение, я вас закрою и создам отдел, который знает, как реагировать на потребности по безопасности граждан”, — сказал министр.

Как сообщал Курсор, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир принял решение отменить график посещений депутатами Кнессета заключенных в тюрьмах.

Ранее Курсор писал о том, что Махмуд аль-Захар, соучредитель ХАМАСа и бывший министр иностранных дел Палестинской автономии, заявил, что его организация должна усилить поддержку террористических атак против израильтян в Иудее и Самарии «словами, деньгами и оружием».