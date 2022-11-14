ХАМАС призывает к «новым войнам» на территории Иудеи и Самарии

Махмуд аль-Захар, соучредитель ХАМАС и бывший министр иностранных дел Палестинской автономии, недавно заявил, что его организация должна усилить поддержку террористических атак против израильтян в Иудее и Самарии «словами, деньгами и оружием».

Об этом сообщает Israel Hayom.

В интервью телеканалу «Палестина сегодня» (Палестинский исламский джихад) аз-Захар также сказал, что «периодические войны» против Израиля следует вести с этой территории, а не из сектора Газа.

Он предсказал, что, если Израиль потерпит поражение на территории Иудеи и Самарии, как это было в Газе (речь идет об уходе Израиля из сектора Газа в 2005 году), тысячи израильтян будут бежать.

Он также обсудил написанную им книгу об антисемитизме в Америке и Европе, в которой говорилось, что, изгнав евреев из своих стран, европейцы смогли уничтожить евреев и нанести вред исламу. По его словам, евреи переехали в Палестину в качестве «инвестиционного предприятия».

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ задержал в Иудеи и Самарии одного из лидеров ХАМАСа. Израильская армия совершила контртеррористическую операцию, в ходе которого был задержан один из руководителей ХАМАСа.

Курсор сообщал, что смелый рейд ЦАХАЛа в Наблусе, в ходе которого был ликвидирован лидер террористической группировки «Логово льва» (Lion’s Den) и уничтожена ее лаборатория взрывчатых веществ, показывает, что у военных есть новая стратегия.

Наша редакция писала, что ХАМАС вербует малайзийских «кибертеррористов» для атак против Израиля. Согласно новым сообщениям, ХАМАС вербует студентов колледжей для проведения кибератак против Израиля и Запада.