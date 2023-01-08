Бен-Гвир ограничил для депутатов Кнессета возможность посещения заключенных

Согласно плану нового министра национальной безопасности, наведываться к заключенным в тюрьмы сможет только один депутат от каждой фракции.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир принял решение отменить график посещений депутатами Кнессета заключенных в тюрьмах.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

График был составлен предыдущим министром Омером Бар-Левом и спикером Кнессета Мики Леви. Согласно документу, каждый из 120 депутатов Кнессета имел право на индивидуальное свидание с заключенным в тюрьме при условии подачи заявления в канцелярию министра обороны и получения одобрения. В августе прошлого года схема вступила в годичное испытательное время.

В письме нынешнему спикеру Амиру Охане Бен-Гвир сообщил, что отменяет действие графика и сокращает возможности визитов. Согласно плану нового министра, только один депутат от каждой фракции сможет посещать заключенных в тюрьмах. При этом общие посещения депутатами тюрем и свидания с уголовниками будут разрешены для всех депутатов Кнессета.

Как известно, в 2016 году комиссия Кнессета приняла решение запретить депутатам посещать заключенных после того, как на тот момент депутат Кнессета от Объединенного Арабского Списка Бассель Гаттас был осужден за то, что во время своего визита в тюрьму Кациот был пойман на передаче мобильных телефонов и текстовых сообщений террористам. На это решение была подана жалоба в Верховный суд.

Попытка Бар-Лева и Леви сформулировать новый план возникла в связи с необходимостью обеспечить свободу действий депутатов.

«Встречи депутатов с заключенными … могут привести к подстрекательству и пропаганде террористической деятельности», — написал Бен Гвир в письме Охане.

Сам спикер Кнессета, который ранее был министром внутренней безопасности, также выступал против графика Бар-Лева и Леви, а также работал над предотвращением визитов арабских депутатов к заключенным, будучи министром.

Как сообщал Курсор, в октябре 2022 года в тюрьме Ницан произошел пожар, в результате которого пострадали двое заключенных. По данным расследования, заключенные подожгли матрас, пытаясь спровоцировать беспорядки.

Курсор писал ранее, что в иранской тюрьме на складе с одеждой, которую шьют заключенные, вспыхнул пожар, он был вызван умышленным поджогом.